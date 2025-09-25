2025年11月23日、東京都の公立中学校で中学3年生を対象に「中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J YEAR 3）」が実施されます。近年の教育改革により、「読む・書く」だけでなく「話す力」に重点が置かれるようになりました。そんな中、受験者から支持を集めているのが『中学英語だけで面白いほど話せる！見たまま秒で言う英会話』です。「気軽に取り組める」「無理なく習慣化できる」「短期間でも効果を実感できる」といった声が寄