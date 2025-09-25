日本製鉄（上）とUSスチールのロゴ（共同）日本製鉄は25日、完全子会社化した米鉄鋼大手USスチールの主要拠点に約3億ドル（約450億円）の設備投資を決めたと発表した。買収に際し、トランプ米政権と合意した投資計画を実行するのは初めて。対象は東部ペンシルベニア州と中西部インディアナ州の製鉄所で、リサイクル設備の導入や自動車用鋼板製品の拡充といった能力向上を図る。ペンシルベニア州のモンバレー製鉄所で、約1億ド