俳優の上地雄輔（46）が24日、自身のインスタグラムを更新。地元横須賀の後輩のアナウンサーとの会食ショットを披露した。「地元横須賀の後輩、TBS斎藤慎太郎アナ」と記し、斎藤アナとの写真をアップ。「『ゆーすけさんどう思います？』なんて質問攻めしてくる可愛いやつ」とつづった。「けどもらった2枚目の写真を見て思った言ってる事は後輩で、態度がずっと先輩だよね？」とユーモアたっぷりに投稿。「ま、たぶん俺も