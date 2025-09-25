◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日午前１０時４０分開始予定）、敵地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。３試合ぶりの本塁打となる５４号が出るかに注目。ドジャースはこの試合を含めて残り５試合で地区優勝へのマジックを「２」としている。また、この日か