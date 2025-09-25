◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２４日（日本時間２５日）、メジャー復帰を果たした。前日２３日（同２４日）に合流していたが、この日出場ロースターに登録することをロバーツ監督が明かした。代わりにイエーツが負傷者リスト（IL）に入る。メジャー１年目の朗希は開幕から先発ローテの座をつかみ、開幕２戦目