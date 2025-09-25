テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２５日、ドジャース・大谷翔平投手が２３日（日本時間２４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手、ＤＨ」でフル出場したことを報じた。大谷は米通算１００試合目の登板という節目のマウンドで、今季最長の６回、同最多９１球で５安打無失点８奪三振。レギュラーシーズン最終登板で投手完全復活を印象づけたが、救援陣が踏ん張りきれずにチームはサヨナラ負