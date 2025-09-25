マジョルカ戦で攻め込むレアル・ソシエダードの久保（左）＝サンセバスチャン（共同）【サンセバスチャン（スペイン）共同】サッカーのスペイン1部リーグで24日、レアル・ソシエダードの久保建英はホームのマジョルカ戦で後半40分まで出場した。チームは1―0で勝ち、今季6試合目で初白星を挙げた。マジョルカの浅野拓磨はベンチ入りしたが、出番がなかった。