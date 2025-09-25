◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 5-0 西武(24日、ZOZOマリン)西武のドラフト2位ルーキー・渡部聖弥選手が24日のロッテ戦で4打数1安打をマーク。ロッテの西川史礁選手、楽天の宗山塁選手に続き、今季新人3人目となる100安打を達成しました。この日は「3番・レフト」でスタメン出場。第3打席まではロッテの先発・木村優人投手の前に抑え込まれますが、9回2アウトで回ってきた第4打席。内角高めのカットボールをレフト前へ運び、今季100