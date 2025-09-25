Snow Manの佐久間大介さんは9月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。愛用の高級時計を披露し、反響を呼びました。【写真】佐久間大介愛用の高級時計「変態的な美しさだね」佐久間さんは「今日の気分は、A.ランゲ&ゾーネ クロノグラフ 1815」「自慢の子です」などとつづり、1枚の写真を投稿。腕時計の裏面の写真ですが、緻密なパーツが重なり合っており、中にはルビーが埋め込まれています。ドイツの時計ブランド・ランゲ&