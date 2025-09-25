きょう（25日）午前7時前、岡山市北区首部付近の国道53号の上りで乗用車2台が関係する事故がありました。 【写真を見る】岡山市北区首部付近の国道53号上りで車2台が関係する事故渋滞（25日午前8時25分） 午前8時25分現在、車線規制が行われていて、流れが悪くなっています。