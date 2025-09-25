日本道路交通情報センターによりますと、きょう（25日）午前7時すぎ岡山県倉敷市西田付近の国道2号・下りで車2台が関係する事故がありました。 【地図を見る】国道2号で車2台が絡む事故現場付近を先頭に断続的に約20キロの渋滞【早島IC付近】 この事故で走行車線の規制が行われていて、現場付近を先頭に約6.5キロ渋滞しています。 また、断続的に渋滞が続いていて、計約20キロの渋滞が発生しているということです（午