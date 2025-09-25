環境省と気象庁の熱中症予防情報サイトによると、25日午前5時現在、九州で25日の熱中症警戒アラートを発表した都道府県はゼロになっている。ただ、佐賀、長崎、鹿児島3県の日最高暑さ指数予測が31以上の危険。◇◇福岡市熱中症情報（暑さ指数情報）によると、25日午前8時10分現在、環境省が提供するWBGT（暑さ指数）予測値の日最高値は同日、福岡市で正午から午後3時に30度（気温