9月24日午後9時17分頃、東京都、神奈川県、千葉県、静岡県で最大震度1を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は東京都23区で、震源の深さは約70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 【写真を見る】東京都23区震源、東京、神奈川、千葉、静岡県で最大震度1 津波の心配なし（9月24日午後9時17分の地震） 最大震度1を観測したのは、東京都江戸