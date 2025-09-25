ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦の先発メンバーを発表。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で先発出場する。前日23日の同戦は投打同時出場し、2度目の右肘手術から復帰後、最長となる6回を投げきり今季最多91球で5安打無失点、8奪三振と好投。3打数無安打と快音は響かなかったものの第3打席で四球を選んで出塁し、今季最長を更新する27試合連続出塁をマークした。ただ、チームは課題の救援