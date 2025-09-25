公式練習で調整する千葉百音＝オーベルストドルフ（共同）【オーベルストドルフ（ドイツ）共同】フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）ネーベルホルン杯に出場する日本勢が開幕前日の24日、ドイツのオーベルストドルフで公式練習後に取材に応じ、女子で昨季世界選手権3位の千葉百音（木下グループ）は「エンジンの燃料として緊張をどう使うかが大事。抜かりなくやりたい」と言葉に力を込めた。練習で2連続3回転