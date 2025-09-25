日清ヨークは9月29日、乳酸菌飲料ピルクルから新商品「ピルクル エイジングライフ」「ピルクル 免疫スタイル」を全国(沖縄を除く)で発売する。いずれも内容量は520ml(65ml×8本入り)で価格はオープン(市場想定価格は368円/税別)。ピルクルならではのコクのあるおいしさはそのままに、すっきりとした甘さで飲みやすく仕上げている。日清ヨークが新商品「ピルクル エイジングライフ」「ピルクル 免疫スタイル」の発表会を開催。(左か