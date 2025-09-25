忙しくても資産形成したい、ストレスなく運用を続けたいという人には「ほったらかし資産運用」がおすすめです。ほったらかし資産運用とは、名前の通り、手間をかけずにできる資産運用を指します。しかし、「ほったらかしで本当に資産運用できるの? 」と不安になる人もいるかもしれません。そこでこの記事では、ほったらかし資産運用に向いている金融商品の種類や、失敗しないためのポイントを詳しく解説します。■ほったらかし資産