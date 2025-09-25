俳優の西山潤（２７）がイメージ激変の金髪姿を披露し、フォロワーは仰天した。２５日までにインスタグラムを更新し「イメチェン」とだけ記して写真をアップ。派手な金髪で、クールな表情を見せた。フォロワーは「ええええええええええ！！！！黒髪も好きだけど金髪レアでめろい」「進化しすぎてついてけてへん」「やばーい！めっちゃかっこいいよ」「お！！！似合う！かっこよー！」「鬼かっこいい」「カッコイーーーー！め