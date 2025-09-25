◆米大リーグブルージェイズ―レッドソックス（２４日、カナダオンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）レッドソックスの吉田正尚外野手が２４日（日本時間２５日）、敵地のブルージェイズ戦に「４番・ＤＨ」で７試合連続先発出場し、１回に先制のタイムリー二塁打を放った。１回１死一、三塁。ベテラン右腕シャーザーの初球、低めのカーブをとらえた吉田の打球は右翼線に転がり三塁走者が先制のホームイン。吉田はその後