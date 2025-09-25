東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値174.78高値174.80安値174.23 175.55ハイブレイク 175.17抵抗2 174.98抵抗1 174.60ピボット 174.41支持1 174.03支持2 173.84ローブレイク ポンド円 終値200.22高値200.25安値199.47 201.27ハイブレイク 200.76抵抗2 200.49抵抗1 199.98ピボット 199.71支持1 199.20支持2 198.93ローブレイク