ＪＲ東日本によると、２５日午前７時２６分頃、上野−御徒町駅間の線路に人が立ち入る事案があり、同８時現在、京浜東北線や山手線などに遅れが発生している。京浜東北線の川口駅では入場規制しながら対応しているという。