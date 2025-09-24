歌手美川憲一（79）が、29日に開催される「令和歌の祭典2025〜星野哲郎生誕100年記念〜」への出演を取りやめることになり24日、所属する日本クラウンが発表した。「イベントに美川憲一さんのご出演を予定しておりましたが、洞不全症候群による体調不良のため、ご出演をキャンセルさせていただくこととなりましたのでお知らせいたします。ファンの皆様、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますが早期復帰を見守っていた