ホンダがゼネラル・モーターズ（GM）と共同開発した電気自動車（EV）「ZDX」＝2024年3月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】ホンダは24日、米自動車大手ゼネラル・モーターズ（GM）と共同開発した高級ブランド「アキュラ」の電気自動車（EV）「ZDX」の生産を終了したと明らかにした。世界的にEV普及の遅れが目立つ中、ホンダはEV戦略を見直しており、米国市場での需要減速を踏まえ事業を縮小する。ホンダは2020年にGMと共