アメリカのトランプ大統領が国連総会の演説で「ひどい市長」と揶揄したロンドン市長が「トランプ大統領は人種差別主義者だ」と反論しました。【映像】トランプ大統領のコメント「ロンドンを見てみると、そこにはひどい市長がいる。本当にひどい市長だ。街はすっかり変わってしまった」（トランプ大統領）23日、トランプ大統領は国連総会の演説でロンドンのカーン市長を批判しました。また、イスラム教徒のカーン氏が「シャリー