中国南部に台風18号上陸 台湾で湖が決壊し14人が死亡、46人が行方不明に

  • 東アジアを横断している台風18号が24日夕方頃、中国広東省に上陸した
  • 台湾東部花蓮県の山間部では、台風による大雨の影響で23日に湖が決壊
  • これまでに14人が死亡、46人が行方不明となっている
