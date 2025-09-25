「ウエスタン、阪神２−５広島」（２４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）広島・二俣翔一内野手（２２）が２４日、今秋から捕手に再挑戦すると明かした。２０日・巨人戦の試合前に新井監督から打診され「自分の中でも、内外野をやって捕手もできたら『面白い選手になるな』とは考えていた。すぐ『はい』と返事をしました」と経緯を語った。捕手でプロ入りして、１年目の２１年には２軍戦で捕手として１６試合に出場した。１軍で