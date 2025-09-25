パレスチナ自治区ガザへ支援物資を運ぶために地中海を航行中の環境活動家、グレタ・トゥーンベリさんらの船団は、船の近くで爆発が相次いだと明らかにしました。【映像】ドローン攻撃で炎が上がる様子公開された映像には爆発音とともに炎が上がる様子が映っています。グレタさんらが乗る「グローバル・スムード船団」は、23日夜〜24日未明にかけて、船の周辺で少なくとも13回の爆発音が確認されたと発表しました。低空飛行す