ヨーロッパの複数の空港のチェックインシステムに混乱をもたらしたサイバー攻撃に関与したとして、40代の男が拘束されました。【映像】欧州の空港“サイバー攻撃” 男を拘束イギリスメディアによりますと、ヨーロッパ各地の空港にチェックインなどのシステムを提供しているアメリカの企業「コリンズ・エアロスペース」が19日夜、サイバー攻撃を受けました。これにより20日以降、イギリスのヒースロー空港やベルギーのブリュ