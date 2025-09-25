ロイター通信は、アメリカのトランプ大統領が10月に日本を訪問する方向で調整していると報じました。ロイター通信は24日、複数の政府関係者の話として、トランプ大統領が10月に日本を訪問する方向で調整をしていると報じました。トランプ大統領は韓国で10月末に開幕するAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議に出席予定で、訪日はこの韓国訪問より前に行われる見通しだということです。計画は変更される可能性もあるということ