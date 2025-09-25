活動家の暗殺事件をめぐる司会者の発言が問題視され、無期限の放送休止となっていたアメリカの人気トーク番組が再開しました。トランプ大統領は反発しています。【映像】トランプ大統領のSNSABCは23日、無期限に休止するとしていた「ジミー・キンメル・ライブ」を再開しました。キンメル氏は冒頭、保守派の活動家カーク氏の射殺事件への発言をめぐり「若者の殺害を軽んじる意図はなかった」と釈明しました。そのうえで、この