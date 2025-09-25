2025年9月21日（日）、秋晴れの空の下、名古屋・Comtec Portbaseにて＜X-FESTIVAL powered by Cool-Xのクロスしようぜ！＞が開催された。開場の13時にはすでに長蛇の列ができ、14時の開演と同時に会場は熱気に包まれた。出演者には、地元を代表するCool-Xを筆頭に、山猿、nobodyknows+、まるり、平野莉玖、カラフルダイヤモンド、Crimson Crat Clan （CCC）、THE BEAT GARDENと、世代やジャンルを超えたアーティストたちが集結。音