米国のドナルド・トランプ大統領は23日（現地時間）の国連総会演説で「就任7カ月で7つの戦争を終わらせた」とし「私が戦争を終わらせている間、国連は助けようという試みすらせず、国連がやるべきことを私がやった点が残念だ」と非難した。世界各国に通告した一方的な関税については「公正で相互的なものだ」と主張した。トランプ氏の演説は54分間続いた。首脳の演説は通常15分前後が勧告事項だ。制限時間を超えたことを知らせる赤