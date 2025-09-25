国連総会出席のため米国を訪問中の李在明（イ・ジェミョン）大統領がベッセント米財務長官と会った。大統領室によると、李大統領は24日午後（現地時間）、ニューヨーク国連本部でベッセント長官と短い会談をした。李大統領がベッセント長官に会ったのは先月ワシントンで開かれた韓米首脳会談以来2回目。李大統領はベッセント長官に「韓米関係は同盟として極めて重要であり、安全保障だけでなく経済の側面でも両国の緊密な協力関係