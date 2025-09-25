タイ・バンコク市内で9月24日（現地時間）、大型のシンクホールが発生した。ロイター通信などによると、24日午前7時15分ごろ、バンコクのワチラ大学病院前のサームセーン通り区間で道路全体が陥没した。シンクホールの大きさは縦横それぞれ30メートル、深さは約50メートルに達すると伝えられている。事故当時の映像によると、地盤沈下は約1分間にわたり発生した。映像には道路の表面が崩れ落ちると同時に電柱が倒れ、一部が地中に