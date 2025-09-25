レッドスター戦で攻め込むセルティックの前田＝ベオグラード（共同）【ブラガ（ポルトガル）共同】サッカーの欧州リーグは24日に開幕して各地で1次リーグ第1戦が行われ、前田大然と旗手怜央が先発したセルティック（スコットランド）は敵地でレッドスター（セルビア）と1―1で引き分けた。前田は前半限りで退き、旗手は後半23分までプレーした。フェイエノールト（オランダ）の渡辺剛は0―1で敗れたアウェーのブラガ（ポルトガ