「パドレス１−３ブルワーズ」（２４日、サンディエゴ）ナ・リーグ西地区２位のパドレスが競り負けた。この結果、この後試合がある首位・ドジャースの地区優勝マジックが２に減った。五回に１点を先制されたパドレスは六回、メリルの１６号ソロで追いついた。しかし、七回に１点を勝ち越されると、九回にもジャンセンのソロでリードを広げられた。勝ったブルワーズは今季９６勝目（６３敗）。