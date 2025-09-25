「私は出身が三重県なので、一応は関西人と言っていいのかな（笑）。2年前までは宝塚歌劇団にいたんですが、今は東京生活。舞台『大阪は踊る！』で、久しぶりに関西に行けることがすごくうれしくて！共演者全員の個性がとても強いので、存在感をちゃんと出せるように頑張ります！」【写真】ソロ活動で舞台挑戦、元タカラジェンヌ・有沙瞳のスペシャルカットとは、有沙瞳。大阪ミナミは道頓堀で、信じがたいことに石油が湧いた!