シンガポール航空は、「SQワンダーラスト ツーリズムEXPOジャパン割」を9月28日午前10時から10月2日まで実施する。クリスフライヤー会員は9月25日午前10時から先行予約ができる。東京/羽田・東京/成田・名古屋/中部・大阪/関西・福岡発着ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス、エコノミークラス往復航空券が対象となる。運賃が最大27％割引となる。プロモコードは「ILOVEKF25」。エコノミークラス往復総額運賃は東南アジア