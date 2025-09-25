リヴァプールに所属する女子日本代表（なでしこジャパン）DF清水梨紗が24日、移籍後初ゴールをマークした。FA女子リーグカップのグループB・第1節が行われ、リヴァプールはホームでサンダーランドと対戦。今夏の移籍市場でマンチェスター・シティ・ウィメンズからレンタル加入した清水は右サイドバックとして先発。在籍4年目を迎えた長野風花も中盤の一角としてスターティングメンバーに名を連ねている。試合は開始早々の7分