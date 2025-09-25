巧みなフィニッシュでゴールネットを揺らした。なでしこジャパンの長野風花と清水梨紗が所属するリバプール女子は現地９月24日、女子リーグカップでサンダーランドと対戦し、５−０の完勝を収めた。この一戦に長野と清水は先発。41分には、今季からリバプールでプレーする清水が移籍後初ゴールをマークした。右サイドからのクロスは長野を経由し、ふわりと浮いたボールに反応した清水が、鮮やかなループシュートを決めてみ