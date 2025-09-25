Z世代の若者は、自らの能力や実績がダイレクトに反映される「成果主義」を求めている、と考える人は多いだろう。しかし、経営学者の舟津昌平氏は「先日公表されたある調査結果では、若者ほど『成果主義』ではなく『年功序列』を求めているという傾向が見られた」という――。写真＝iStock.com／Yue_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yue_■調査以来「初めての結果」が公表された新入社員をはじめとするフレッシュな若者は