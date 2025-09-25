◇プロ野球パ・リーグ ロッテ5-0西武(24日、ZOZOマリン)ロッテが7月21日以来の3連勝を達成。勝利の立役者となった先発の木村優人投手が試合後、ヒーローインタビューに登場しました。木村投手は7月2日の楽天戦以来、約3か月間白星なし。「悔しいピッチングで終わってしまっていた」と話すように、直近2試合は11回を投げ13失点と、思うような投球ができませんでした。それでもプロ初完封をおさめたこの日を「良いピッチングすること