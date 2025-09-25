ＡＫＢ４８の１９期研究生・白鳥沙怜（さり）が１０日に１５歳の誕生日を迎え、さらなる飛躍への意気込みと将来への思いを語った。初めての後輩となる２０期研究生も加入し、最年少ではなくなったことで「１５歳の１年はもっと視野を広げたい」と見据えた。さらに、ＡＫＢバスケ部としての活動にも意欲を燃やした。１５歳でもはっきりとした話しぶりにポテンシャルの高さがにじむ。これまでグループ内で最年少だったが、２０期