阪神の近本光司外野手（３０）が２２日・ヤクルト戦（神宮）の七回にプロ通算２００盗塁を達成した。プロ野球史上８１人目、球団生え抜きでは吉田義男、赤星憲広に続く３人目の快挙だった。今季は自身３年ぶりの３０盗塁にも到達。ここまで盗塁を積み重ねてこられたのは、２年前にある変化があったからだった。◇◇２２日・ヤクルト戦の七回２死一塁。近本は大西から右前打で出塁すると、続く中野への２球目でスタート