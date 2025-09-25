ゲームクリエイター、小島秀夫が創造した『DEATH STRANDING』が、A24にて実写映画化に向けて鋭意準備中だ。監督を務めるマイケル・サルノスキや小島が「KOJIMA PRODUCTIONS（コジマプロダクション）」で語ったところによれば、物語は原作ゲームの映画化ではなく、独自の内容を目指すという。 監督と脚本を兼任するのは、『クワイエット・プレイス：DAY 1』（2024）マイケル・サルノスキ。映画化について、「ゲ&