食欲の秋というように、秋はおいしい食材の宝庫！ですが、今年は猛暑の影響からか秋食材の値段が高いような…。それでもおいしい秋を楽しみたいということで、ぐっちさん（@gucci.tckb）に、家計にやさしい「きのこ」を使った赤ワインに合うおつまみを教えていただきました！ぜひお好みのきのこでお試しください。家計にやさしい秋食材のきのこで一品こんにちは。ぐっち（@gucci.tckb）です。前回のコラムでは、フェスに参加しても