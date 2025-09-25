今江大地が主演を務める舞台「いつかアイツに会いに行く」が10月10日に開幕する。公演に先立ち、余命宣告を受けた主人公・荒川襷を演じる今江と、襷の親友・新城真を演じる定本楓馬が取材に応じ、公演への意気込みを語った。本作は、「宇宙レコード」作・演出のほか、ダンスカンパニー「コンドルズ」のコント部門で脚本を担当し、「放課後の厨房男子」シリーズや「隅田川ヤングロード物語」シリーズなどの演出も務める小林顕作