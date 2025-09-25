日本製鉄は２５日、傘下の米鉄鋼大手ＵＳスチールが、約３億ドル（約４４０億円）の設備投資を行うと発表した。ＵＳスチールを買収した際に決めた約１１０億ドル（約１兆６０００億円）の投資の一環で、既存の生産設備の改修などに充てる。ＵＳスチールの取締役会で２３日に承認された。日鉄による投資が実行段階に入る。発表によると、日鉄はＵＳスチールを通じて約２億ドルを投じ、米インディアナ州にあるゲーリー製鉄所の