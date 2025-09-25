今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第129話が25日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、2年がかりで完成したテレビアニメ「それいけ！アンパンマン」が放送され、のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）をはじめ、それぞれが思いを巡らせる。こうしてアンパンマンとやないたかしの名は日本中に広まることとなる。嵩は人気漫画家となり、スケジュールの調整をするのぶ。そんなある日、のぶ