BTSメンバーV（ヴィ）が、ソウル市内の超高級マンションを現金で購入した。大物俳優など、セレブが多いマンションで、142億ウォン（約14億2000万円）を全額現金で支払ったようだ。韓国の複数のメディアが25日までに報じた。スポーツ朝鮮は「24日、不動産登記簿によると、Vは今月17日、ソウル市内のの『ザ・ペントハウス清潭（PH129）』専用面積273・96平方メートル（約82坪）を142億ウォンで購入した。該当住宅は部屋5つ、浴室3つ